Ловля раков разрешена только один месяц в году

Заявление на получение лицензии на рыбную ловлю в бумажном виде можно подать в офисах Департамента окружающей среды в Тарту и Курессааре. В этом году для ловли раков на Сааремаа или приграничом водоеме один человек может купить одну рыболовную карту.

По словам начальника бюро охоты и водной среды обитания Департамента окружающей среды Аймара Ракко, у тех, кто хочет ловить раков в тех водоемах или уездах, где количество разрешений ограничено, есть причина спешить с получением рыболовной карты: «В этом году лимиты установлены для всех водоемов на Сааремаа, для рек Пярну, Выханду, Реопалу, озер Пангоди, Вяйнъярви, Ахеру, Пюхаярви, для Вяйке-Эмайыэ и в Касаритса озера Вериярви».

Ракко уточнил, что, как правило, интерес к вышеназванным водоемам больше, а прописанные рыболовные карты могут закончиться очень быстро. «В других местах, где лимитное количество не установлено, покупать разрешение стоит в августе, когда планы по рыбалке уже продуманы более четко. По сравнению с прошлым, один человек может купить только одну рыболовную карту водоем с ограниченным количеством или на Сааремаа. Для других водоемов количество рыболовных карт не ограничено», - пояснил Ракко.

Карточка стоимостью 15 или 20 евро дает право поставить в общей сложности до пяти ракообразных сетей или раколовок на 24 часа. Те, кто не представил обязательный отчет об улове к предыдущей лицензии на рыбалку, не могут купить новую рыболовную карту. Рыболовная карта привязана к персональному идентификационному номеру. В целях поддержания популяции раков также установлен лимит вылова: обладатель рыболовной карты может выловить до 75 раков в сутки.