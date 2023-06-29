Премьер Литвы: странам Балтии нужно как можно скорее отключиться от российской электросети

«Было бы оптимально, чтобы страны Балтии принимали решения вместе. Чтобы облегчить принятие этих решений, было важно получить исследования, которые должны были быть проведены различными учреждениями. (...) На наш взгляд, все эти исследования положительно говорят о возможности продвижения синхронизации с сетями континентальной Европы, но еще ведутся дискуссии с коллегами в странах Балтии», – сказала премьер в интервью радиостанции ​​Ziniu radio в четверг.

«Я не теряю надежды убедить, что это можно сделать как можно раньше, пока у нас еще есть время. И мы обсуждаем эти вопросы, ведем переговоры на разных уровнях и пытаемся убедить наших коллег», - добавила она.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил в среду, что для синхронизации в 2024 году необходимо решить вопрос о непродлении контракта кольца БРЭЛЛ в этом году.

Соглашение автоматически продлевается каждый год, если ни одна из подписавших сторон не сообщит о выходе из него до августа - полугода до окончания действия соглашения. Если она этого не сделает, согласно положениям соглашения, Литва в следующий раз сможет выйти из него только в 2025 году.