Карта ⟩ Трамваи встали, терминал Виру закрылся: в Таллинне начинается новый этап строительства

В этот период продолжит курсировать временная трамвайная линия № 6 Копли – Тонди, а также замещающий автобусный маршрут № 52 Хобуяама – Юлемисте яам.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, целью является возобновить движение трамвайных линий № 2 и 4 к началу сентября, чтобы учащиеся могли удобно и безопасно добираться до школы.

«Мы согласовали с подрядчиком график работ, согласно которому движение трамваев на перекрестке Нарвского шоссе и ул. Хобуяама в направлении Тартуского шоссе, то есть линий 2 и 4, должно возобновиться к началу учебного года. К этому времени должны быть завершены самые масштабные строительные работы, - сказал Свет. – Мы понимаем, что строительство влияет на повседневную жизнь и передвижение большого числа горожан и приносим извинения за неудобства. Ведь наши усилия направлены на то, чтобы городское пространство стало еще более комфортным, а движение – безопасным».

Новый этап строительства трамвайных путей в Старый порт повлияет на движение трамваев и организацию дорожного движения. Фото: Tallinna kommunikatsioon

Начиная с понедельника, 3 июля, с кругового перекрестка Виру нельзя будет проехать на Нарвское шоссе. В то время как перекресток Нарвское шоссе – Хобуяама – Лайкмаа будет закрыт для всех видов транспорта, перекресток Нарвское шоссе – Йыэ – Пронкси будет открыт для общественного транспорта. В связи с изменениями в организации движения до 31 августа автобусы № 5, 8, 35, 38, 44, 51, 52, 60 и 63 будут ходить по временному маршруту.