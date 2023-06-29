В ходе следующего этапа работ по строительству трамвайной ветки в Старый порт с понедельника, 3 июля, для автотранспорта закроется перекресток Нарвского шоссе – Хобуяама – Лайкмаа, до конца августа прервется движение трамваев № 1, 2, 3 и 4. Помимо этого, временно закроется автобусный терминал Виру, а общественный транспорт будет направлен в объезд.
Карта ⟩ Встанут все трамваи, закроется терминал Виру: в Таллинне начинается новый этап строительства
В этот период продолжит курсировать временная трамвайная линия № 6 Копли – Тонди, а также замещающий автобусный маршрут № 52 Хобуяама – Юлемисте яам.
Как отметил вице-мэр Владимир Свет, целью является возобновить движение трамвайных линий № 2 и 4 к началу сентября, чтобы учащиеся могли удобно и безопасно добираться до школы.
«Мы согласовали с подрядчиком график работ, согласно которому движение трамваев на перекрестке Нарвского шоссе и ул. Хобуяама в направлении Тартуского шоссе, то есть линий 2 и 4, должно возобновиться к началу учебного года. К этому времени должны быть завершены самые масштабные строительные работы, - сказал Свет. – Мы понимаем, что строительство влияет на повседневную жизнь и передвижение большого числа горожан и приносим извинения за неудобства. Ведь наши усилия направлены на то, чтобы городское пространство стало еще более комфортным, а движение – безопасным».
Начиная с понедельника, 3 июля, с кругового перекрестка Виру нельзя будет проехать на Нарвское шоссе. В то время как перекресток Нарвское шоссе – Хобуяама – Лайкмаа будет закрыт для всех видов транспорта, перекресток Нарвское шоссе – Йыэ – Пронкси будет открыт для общественного транспорта. В связи с изменениями в организации движения до 31 августа автобусы № 5, 8, 35, 38, 44, 51, 52, 60 и 63 будут ходить по временному маршруту.
- Автобусы № 35, 44, 51, 52, 60 и 63 будут разворачиваться на Нарвском шоссе после перекрестка с улицей Манеэжи. Временная конечная остановка «Пронкси» будет находиться перед зданием по адресу Нарвское шоссе, 7, а начальная остановка – на противоположной стороне улицы;
- Автобусы № 8 и 38 в направлении центра Виру будут следовать по Нарвскому шоссе, ул. Петроолеуми, Туукри, Уус-Садама, Рейди-теэ и ул. Ахтри. Временная конечная остановка – на стоянке автобусов Хобуяама;
- Автобус № 5 будет ходить в обоих направлениях по бульвару Мере, улице Ахтри и Рейди-теэ.
В связи с временным закрытием автобусного терминала Виру с 3 июля изменятся маршруты автобусов № 1, 29, 40 и 48.
- Автобусы маршрутов № 1 и 29 будут отправляться с улицы Каубамая (с остановки троллейбуса № 3), следовать по ул. Рявала, Крейцвальди и Нарвскому шоссе;
- Автобусы № 40 и 48 будут начинать маршрут с бульвара Эстония (возле парка Таммсааре), далее направляясь на пл. Вабадузе и бульвар Каарли.
С середины июля будет закрыто движение на перекрестке бульвара Пыхья и улицы Курси, движение будет направлено в объезд.
Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна здесь.
В результате работ в Таллинне будет создана новая трамвайная ветка протяженностью почти 2,5 км от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори до бульвара Пыхья.