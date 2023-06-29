Жители Эстонии работают больше, чем в среднем по ЕС, а зарабатывают меньше

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), жители Эстонии в среднем работают 1770 часов в год. Это больше, чем в среднем по ЕС (1571 час в год), и больше, чем во многих странах Европы, где зарплаты выше, чем в Эстонии (Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и другие).