Жители Эстонии работают больше, чем в среднем по ЕС, а зарабатывают меньше

Как следует из отчета ОЭСР, люди в Эстонии работают больше, чем в более благополучных странах, а зарабатывают меньше, пишут «Деловые ведомости».
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), жители Эстонии в среднем работают 1770 часов в год. Это больше, чем в среднем по ЕС (1571 час в год), и больше, чем во многих странах Европы, где зарплаты выше, чем в Эстонии (Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и другие).
В то же время медианный доход в Эстонии за 2022 год составил 14 827 евро. Этот же показатель в среднем по ЕС составил 19 083 евро.
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