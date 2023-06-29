Сборная Эстонии по фехтованию проиграла серебряным призерам чемпионата мира

Женская сборная Эстонии (Нелли Дифферт, Катрина Лехис, Юлия Беляева и Ирина Эмбрих) уже в самом начале начала проигрывать сборной Италии, завоевавшей серебро на прошлогоднем чемпионате мира. Беляевой удалось завершить первый мини-матч ничьей 2:2 против Росселии Фьяминго, но Катрина Лехис, которая в 1/8 финала очень хорошо себя проявила, проиграла Маре Наварриа 0:5.

Таким образом, осталось лишь догонять лидеров, и свою вторую мини-схватку Эстония сумела выиграть только в пятом матче, когда Дифферт обыграла Фьяминго 3:1 и отставание Эстонии сократилось на четыре очка до счета 11:15. Лехис и Дифферт сыграли вничью следующие мини-матчи против Альберты Сантуччо и Мары Наваррии.