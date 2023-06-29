Сборная Эстонии по фехтованию проиграла серебряным призерам чемпионата мира

На проходящих в Кракове (Польша) Европейских играх сегодня начались соревнования по фехтованию на шпагах среди женщин. Эстонская команда проиграла в четвертьфинале Италии со счетом 32:43. Это соревнование являлось еще и командным чемпионатом Европы, и в них добывались важнейший квалификационные очки для отбора на Олимпиаду.
Женская сборная Эстонии (Нелли Дифферт, Катрина Лехис, Юлия Беляева и Ирина Эмбрих) уже в самом начале начала проигрывать сборной Италии, завоевавшей серебро на прошлогоднем чемпионате мира. Беляевой удалось завершить первый мини-матч ничьей 2:2 против Росселии Фьяминго, но Катрина Лехис, которая в 1/8 финала очень хорошо себя проявила, проиграла Маре Наварриа 0:5.
Таким образом, осталось лишь догонять лидеров, и свою вторую мини-схватку Эстония сумела выиграть только в пятом матче, когда Дифферт обыграла Фьяминго 3:1 и отставание Эстонии сократилось на четыре очка до счета 11:15. Лехис и Дифферт сыграли вничью следующие мини-матчи против Альберты Сантуччо и Мары Наваррии.
Когда Эстония проигрывала со счетом 20:24, предпоследней фехтовальщицей с эстонской стороны на дорожку вышла Беляева, которая проиграла Сантуччо 1:2. Лехис выложилась на полную, но на последних секундах ей пришлось уступить Фьяминго 11:16, и Италия выиграла матч со счетом 43:32.