Галерея ⟩ Мальтийский орден открыл посольство в Эстонии

В четверг в квартале Маакри состоялось официальное открытие посольства Мальтийского ордена в Таллинне. По случаю открытия была проведена торжественная месса, посвященная началу деятельности Мальтийского ордена в Эстонии.
Мессу, посвященную открытию, отслужили апостольский нунций в странах Балтии архиепископ Петр Раич, апостольский администратор Эстонии епископ Филипп Журдан, епископ Вильнюса Дариус Трийонис и священники. На мессе присутствовали члены и сотрудники Мальтийского ордена из Австрии, Германии и Литвы.
Суверенный орден госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальтийского, или сокращенно Мальтийский орден, является одним из старейших учреждений в Западной Европе, получившим папское признание в 1113 году.
Сегодня Мальтийский орден превратился во всемирное благотворительное учреждение, действующее как независимое государство в соответствии с международным правом. Орден имеет дипломатические отношения со 120 странами и Европейским союзом, а также статус постоянного наблюдателя в Организации Объединенных Наций.
Мальтийский орден осуществляет международные гуманитарные миссии и выступает в качестве наблюдателя в нескольких международных организациях, в которых он имеет аккредитованных послов, таких как ЮНЕСКО, УВКБ ООН, ВОЗ и другие. Орден также сотрудничает с Международным Красным Крестом.
Два года назад, 6 июня, посол Мальтийского ордена в Эстонии, Его Превосходительство Манфред Л. Риттер Маутнер фон Маркхоф, вручил верительные грамоты президенту Эстонской Республики. 12 мая этого года в Эстонии был учрежден Фонд Мальтийского ордена.
Основываясь на проверенном временем девизе Мальтийского ордена Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Защищая веру и помогая бедным), Мальтийский орден в Эстонии хочет поддержать тех членов общества, которые больше всего в этом нуждаются: пожилых, больных, одиноких, инвалидов, беженцев и т.д. Председателем правления фонда является Александр Цихилов, а президентом - Индрек Петерсоо.