Галерея ⟩ Мальтийский орден открыл посольство в Эстонии

Мессу, посвященную открытию, отслужили апостольский нунций в странах Балтии архиепископ Петр Раич, апостольский администратор Эстонии епископ Филипп Журдан, епископ Вильнюса Дариус Трийонис и священники. На мессе присутствовали члены и сотрудники Мальтийского ордена из Австрии, Германии и Литвы.

Суверенный орден госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальтийского, или сокращенно Мальтийский орден, является одним из старейших учреждений в Западной Европе, получившим папское признание в 1113 году.

Сегодня Мальтийский орден превратился во всемирное благотворительное учреждение, действующее как независимое государство в соответствии с международным правом. Орден имеет дипломатические отношения со 120 странами и Европейским союзом, а также статус постоянного наблюдателя в Организации Объединенных Наций.

Мальтийский орден осуществляет международные гуманитарные миссии и выступает в качестве наблюдателя в нескольких международных организациях, в которых он имеет аккредитованных послов, таких как ЮНЕСКО, УВКБ ООН, ВОЗ и другие. Орден также сотрудничает с Международным Красным Крестом.

Два года назад, 6 июня, посол Мальтийского ордена в Эстонии, Его Превосходительство Манфред Л. Риттер Маутнер фон Маркхоф, вручил верительные грамоты президенту Эстонской Республики. 12 мая этого года в Эстонии был учрежден Фонд Мальтийского ордена.