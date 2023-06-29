Памятка: что нужно знать зрителям Праздника песни и танца

«Одна из основных ценностей праздника - уважение к другому человеку, с таким отношением этот праздник появился и принес нам всем удовольствие, надеемся его получат и зрители праздника песни и танца», - сказал руководитель по связям с общественностью фонда «Эстонский праздник песни и танца» Стен Вейдебаум.

Завтра все зрители, которые придут на первое представление молодежного праздника танца «Мосты», должны запастись временем, чтобы избежать большого столпотворения людей и автомобильных пробок.

Зрители праздника танца с детскими колясками и вспомогательными передвижными средствами могут оставить их в специально предназначенных для них местах хранения, так как с ними невозможно пройти по ступенькам и к сидячим местам на стадионе Калев.

На Певческом поле не будет отдельного места для хранения колясок и иных вспомогательных средств передвижения, так как на площадке достаточно места для передвижения как с коляской, так и с иным вспомогательным средством. Для людей с особыми потребностями опорно-двигательного аппарата и людей, которые передвигаются со вспомогательными средствами, на концерте праздника песни специально отведен отдельный сектор, где имеется достаточно места.

Разумеется, на площадки праздника можно взять для себя еду и питье, но проследите за тем, чтобы упаковка не была бы хрупкой, что может быть опасным для других участников праздника.