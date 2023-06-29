Памятка: что нужно знать зрителям Праздника песни и танца

Уже завтра начнется первое мероприятие XIII Молодежного праздника песни и танца. А именно, в 19:00 состоится первое представление «Мосты». Помимо участников праздника песни и танца, будет также несколько тысяч зрителей, поэтому нужно запастись временем и терпением.
«Одна из основных ценностей праздника - уважение к другому человеку, с таким отношением этот праздник появился и принес нам всем удовольствие, надеемся его получат и зрители праздника песни и танца», - сказал руководитель по связям с общественностью фонда «Эстонский праздник песни и танца» Стен Вейдебаум.
Завтра все зрители, которые придут на первое представление молодежного праздника танца «Мосты», должны запастись временем, чтобы избежать большого столпотворения людей и автомобильных пробок.
Зрители праздника танца с детскими колясками и вспомогательными передвижными средствами могут оставить их в специально предназначенных для них местах хранения, так как с ними невозможно пройти по ступенькам и к сидячим местам на стадионе Калев.
На Певческом поле не будет отдельного места для хранения колясок и иных вспомогательных средств передвижения, так как на площадке достаточно места для передвижения как с коляской, так и с иным вспомогательным средством. Для людей с особыми потребностями опорно-двигательного аппарата и людей, которые передвигаются со вспомогательными средствами, на концерте праздника песни специально отведен отдельный сектор, где имеется достаточно места.
Разумеется, на площадки праздника можно взять для себя еду и питье, но проследите за тем, чтобы упаковка не была бы хрупкой, что может быть опасным для других участников праздника.
На территорию праздника нельзя проходить с роликами, скейтами, велосипедами, мопедами и другими моторными и безмоторными средствами передвижения. Для велосипедов поблизости имеются специальные парковки.
Также просим взять с собой многоразовую бутылку для воды, так как на территориях праздника будет несколько кранов и цистерн с чистой питьевой водой, где можно будет наполнить свои бутылки.
На Певческом поле в секторе со стороны моря при поддержке крупного спонсора праздника Balbiino организована детская площадка с палаткой.
Просим всех зрителей воспользоваться общественным транспортом, велосипедом или приходить пешком. Приезжие издалека могут оставить машину на окраинах города на специально организованных парковках и оттуда приехать на праздник на общественном транспорте. Информацию об организации движения общественного транспорта и парковок можно посмотреть на сайте Таллинна.
Рекомендуем также ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, действующими во время праздника песни и танца, информация находится здесь. На этом же сайте можно ознакомиться с картами площадок Праздника песни и танца, доступом на территорию и другой важной информацией.