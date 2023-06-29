Голодные до знаний: информационная система не выдержала наплыва будущих студентов

«На данный момент через систему SAIS подано уже около 75 000 заявлений (учитывая все школы и все статусы), и их число продолжает расти. В прошлом году за весь период приема было подано 60 000 заявлений. Таким образом, в этом году может быть установлен рекорд по количеству поданных заявок», - сказала Postimees советник отдела коммуникации Министерства образования и науки Эло Эесмяэ.