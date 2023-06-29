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Голодные до знаний: информационная система не выдержала наплыва будущих студентов

Лоора-Элизабет Ломп
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Вход в систему с помощью Mobiil-ID. Фото иллюстративное.
Вход в систему с помощью Mobiil-ID. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

В последние дни из-за повышенной нагрузки в работе системы SAIS произошли сбои. В министерстве образования и науки объяснили, что количество пользователей, одновременно использующих систему, по сравнению с предыдущими годами выросло почти в два раза.

«На данный момент через систему SAIS подано уже около 75 000 заявлений (учитывая все школы и все статусы), и их число продолжает расти. В прошлом году за весь период приема было подано 60 000 заявлений. Таким образом, в этом году может быть установлен рекорд по количеству поданных заявок», - сказала Postimees советник отдела коммуникации Министерства образования и науки Эло Эесмяэ.

Она сообщила, что одновременно с подачей заявлений с помощью SAIS также велась проверка заявлений и документов, что, в свою очередь, задействовало много ресурсов системы. «Чтобы рассредоточить нагрузку, мы установили временные ограничения для подачи и проверки заявлений», - пояснила Эесмяэ.

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