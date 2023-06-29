Каминг-аут спортсмена: у меня нет примеров для подражания, я один в эпицентре бури

23-летний Лиллельен, представляющий команду «Драммен» в норвежской премьер-лиге, публично заявил о своей ориентации в начале 2022 года. Сейчас, в интервью Норвежской национальной телерадиовещательной компании (NRK), он сказал, что гомосексуальность в спорте у женщин и мужчин очень отличается.

«Например, лесбиянки уже давно играют в гандбол и футбол, и они прекрасны. Но это совсем не так в отношении мужчин. Я единственный игрок в чемпионате, который является геем, по крайней мере, на публике», — выразил Лиллельен удивление тем, что в норвежском спорте геев меньше, чем в других слоях общества. Он хотел бы, чтобы по этому поводу было проведено больше исследований, и надеется, что все больше и больше спортсменов-геев осмелятся заявить о себе публично.

«У меня нет примеров для подражания. Я действительно здесь один, стою в эпицентре бури», — размышлял Лиллельен, столкнувшийся с различными предрассудками. Например, ему пришлось закрыть комментарии к статье из-за злобных откликов.