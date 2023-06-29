В конце этой недели общественный транспорт Таллинна будет бесплатным

Во время XIII Молодежного праздника песни и танца, с завтрашнего дня, 30 июня, и до воскресенья, 2 июля, общественный транспорт Таллинна будет бесплатным для всех пассажиров. Из центра Таллинна до мест проведения праздника будут ходить специальные автобусы. В воскресенье в распоряжении гостей Певческого праздника будет семь парковок, где можно бесплатно оставить автомобиль, а затем добраться до Певческого поля на общественном транспорте.
«В конце недели общественный транспорт будет бесплатным для всех, независимо от того, является ли человек жителем Таллинна, - подчеркнул вице-мэр Таллинна Владимир Свет. - Специальный маршрут № 80 будет отправляться с Театральной площади на Праздник песни, а маршрут № 81 - с Театральной площади на Певческий праздник. Многие линии общественного транспорта будут ходить по уплотненному графику. Чтобы зрители могли добраться на воскресный концерт на велосипеде или самокате, предусмотрены отдельные парковки на Пирита теэ у «Русалки» и возле других входов на Певческое поле. Места для электросамокатов будут расположены возле Русалки и на парковке замка Маарьямяэ».
В воскресенье, 2 июля, гости праздника смогут бесплатно оставить свой автомобиль в Ласнамяэ на открытых парковках ледового холла Тондираба, Bauhaus, Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Centrum, Ülemiste Keskus и крытой парковке торгового центра T1. В районе Хааберсти автомобиль можно оставить на парковке ТЦ Rocca al Mare. Между парковками и Певческим полем будет ходить общественный транспорт (информация о линиях и маршрутах в приложении).
Завтра, 30 июня, с 8:00 до 23:00, а также в субботу, 1 июля, с 12:00 до 23:00 для участников Праздника танца будет работать временный автобусный маршрут № 81 Estonia - Tantsupidu.
Маршрут автобусной линии № 81: Театральная площадь, ул. Лембиту, Юхкентали, Лийвалайа, Лаутери, Театральная площадь.
Остановки: «Эстония» (начальная остановка на Театральной площади возле ТЦ Solaris), «Пюссироху», «Автобусный вокзал», «Пюссироху», «Эстония» (конечная остановка на Театральной площади, со стороны Академии наук).
Автобусы отправляются приблизительно каждые 5 минут.
В воскресенье, 2 июля, участников Праздника песни будут обслуживать дополнительные автобусные линии № 80 и № 82.
Автобус № 80 будет курсировать в воскресенье, 2 июля, с 12:00 до 23:00 по маршруту Estonia - Laulupidu.
Остановки: «Эстония», «Автобусный вокзал», «Кивимурру», «Лаулупиду», «Паэ», «Автобусный вокзал», «Эстония».
Автобусы отправляются приблизительно каждые 5 минут.
В воскресенье, 2 июля, с 12:00 до 23:00 автобус № 82 будет курсировать по маршруту Laulupidu - Taevakivi.
Остановки: «Лаулупиду», «Таевакиви», «Таевакиви», «Сабатяхе», «Лаулупиду».
Автобусы будут отправляться приблизительно каждые 10 минут.
Из-за шествия 2 июля трамвайные линии № 1, 3 и 6 не будут ходить с 7 до 14 часов. С 14.00 и до конца дня трамвайные линии № 1, 3 и 6 будут ходить по уплотненному графику. С начала и до конца дня автобусные маршруты № 1, 18, 18А, 40, 42, 60 и троллейбусные маршруты № 1 и 3 также будут ходить по уплотненному графику движения.
В воскресенье, 2 июля, с начала и до конца дня автобусы линий № 1, 8, 34 и 38 будут ходить по временному маршруту. С 7:00 до 13:30 автобусные маршруты № 2, 3, 16, 17, 17А, 18, 18А, 20, 20А, 21, 21B, 23, 24, 36, 40, 41, 41B, 42 и 73 и троллейбусные линии № 1 и 3 будут ходить по уплотненному графику.
С 7:00 до 14:00 и с 19:30 до конца дня будет изменен маршрут автобусов № 29, 35, 44, 51, 52, 60 и 63. С 7 утра воскресенья и до конца дня будет изменен маршрут автобусов № 5 и 66.
Автобусный терминал Виру также будет закрыт с 7:00 воскресенья до окончания шествия.
Направленные в объезд линии будут совершать все предусмотренные на маршруте остановки (если не указано иное), включая временные остановки.
Временные остановки будут расположены в следующих местах:
- в направлении центра города: возле дома № 37 по улице Суур-Амеэрика (автобусные маршруты № 2, 3, 16, 17, 17А, 23, 24, 40, 42).
- в направлении из центра города: на Пярнуском шоссе, между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика (автобусные маршруты № 5, 18, 18А, 20, 20А, 36).
- временные остановки на улице Смуули «Лаулупиду» (автобусные маршруты № 5, 29, 44, 51, 60, 63, 80, 82).
На измененных маршрутах возможны отклонения от расписания. В связи с реорганизацией дорожного движения в центре города и изменениями в маршрутах общественного транспорта горожанам и гостям столицы рекомендуется запастись временем!
Подробную информацию о маршрутах общественного транспорта можно найти на сайте transport.tallinn.ee.
Сведения об организации дорожного движения во время XIII Молодежного праздника песни и танца: tallinn.ee/ru/laulupidu.