Во время Праздника песни и танца общественный транспорт Таллинна будет бесплатным для всех

В воскресенье, 2 июля, участников Праздника песни будут обслуживать дополнительные автобусные линии № 80 и № 82. Автобус № 80 будет курсировать в воскресенье, 2 июля, с 12.00 до 23.00 по маршруту Estonia – Laulupidu. Остановки: «Эстония», «Автобусный вокзал», «Кивимурру», «Лаулупиду», «Паэ», «Автобусный вокзал», «Эстония». Автобусы отправляются приблизительно каждые 5 минут.

В воскресенье, 2 июля, с 12.00 до 23.00 автобус № 82 будет курсировать по маршруту Laulupidu — Taevakivi. Остановки: «Лаулупиду», «Таевакиви», «Таевакиви», «Сабатяхе», «Лаулупиду». Автобусы будут отправляться приблизительно каждые 10 минут.

Из-за шествия 2 июля трамвайные линии № 1, 3 и 6 не будут ходить с 7 до 14 часов. С 14.00 и до конца дня трамвайные линии № 1, 3 и 6 будут ходить по уплотненному графику. С начала и до конца дня автобусные маршруты № 1, 18, 18А, 40, 42, 60 и троллейбусные маршруты № 1 и 3 также будут ходить по уплотненному графику движения.

В воскресенье, 2 июля, с начала и до конца дня автобусы линий № 1, 8, 34 и 38 будут ходить по временному маршруту. С 7.00 до 13.30 автобусные маршруты № 2, 3, 16, 17, 17А, 18, 18А, 20, 20А, 21, 21B, 23, 24, 36, 40, 41, 41B, 42 и 73 и троллейбусные линии № 1 и 3 будут ходить по уплотненному графику.

С 7.00 до 14.00 и с 19.30 до конца дня будет изменен маршрут автобусов № 29, 35, 44, 51, 52, 60 и 63. С 7 утра воскресенья и до конца дня будет изменен маршрут автобусов № 5 и 66.

Автобусный терминал Виру также будет закрыт с 7.00 воскресенья до окончания шествия.

Направленные в объезд линии будут совершать все предусмотренные на маршруте остановки (если не указано иное), включая временные остановки. Временные остановки будут расположены в следующих местах:

- в направлении центра города: возле дома № 37 по улице Суур-Амеэрика (автобусные маршруты № 2, 3, 16, 17, 17А, 23, 24, 40, 42).

- в направлении из центра города: на Пярнуском шоссе, между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика (автобусные маршруты № 5, 18, 18А, 20, 20А, 36).

- временные остановки на улице Смуули «Лаулупиду» (автобусные маршруты № 5, 29, 44, 51, 60, 63, 80, 82).

На измененных маршрутах возможны отклонения от расписания. В связи с реорганизацией дорожного движения в центре города и изменениями в маршрутах общественного транспорта горожанам и гостям столицы рекомендуется запастись временем.

Подробную информацию о маршрутах общественного транспорта можно найти на сайте transport.tallinn.ee.