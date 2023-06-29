Эстонские военнослужащие пьют чай российского производства

«Первая и вторая партии продуктового пайка действительно включают чай Greenfield, поскольку тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году. В то время этот чай был доступен в каждом магазине. Мы сделали крупные предзаказы и к моменту начала войны уже успели взять на себя обязательства. Заменить чай в то время было невозможно, поскольку производитель пайков уже закупил их на свой склад», – сказала Ханна Хейннурм из пресс-службы Центра оборонных инвестиций, отметив, что чай будет заменен в третьей партии, а что касается второй партии, то было получено подтверждение, что производство чая больше не ведется в России, а находится в странах Балтии.