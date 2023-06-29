Выявлен любимый бренд эстонцев. И это не Kalev

В 14-й раз в ходе опроса были определены любимые бренды жителей Эстонии. Kalev занял второе место, немного опередив Swedbank. Тройку лидеров замыкает Google, а Apple и Lidl разделили пятое место. Впервые в этом году в первую десятку любимых брендов попали Apple и Spotify.

«YouTube, лидирующий в рейтинге, удерживает свои позиции более прочно, чем раньше, и привлекательность бренда остается особенно сильной среди молодых мужчин (25-35 лет), - говорит эксперт исследования Катрин Мяннасте. - Kalev наиболее предпочтителен среди самых молодых (до 25 лет) и самых пожилых (50 лет и старше), в то время как среди мужчин среднего возраста привлекательность бренда снизилась после недавних визуальных изменений упаковки». Swedbank является наиболее популярным брендом среди мужчин в возрасте 50 лет и старше.

Разрыв в сфере розничных сетей

Продолжается острая конкуренция и борьба за позиции среди розничных сетей. «Lidl, новичок прошлого года, успешно вошел в первую десятку и в этом году значительно опередил Coop, который был любимым брендом розничной торговли в последних опросах. Maxima снова ворвалась в десятку лучших за несколько лет, в то время как Selver оставался за пределами первой десятки в течение последних двух лет», - прокомментировала Мяннасте.

Глядя на первую десятку брендов, эстонцы больше всего ценят цифровые и технологические бренды, которых целых пять в первой десятке - в дополнение к уже упомянутым YouTube, Google, Apple и Spotify - цифровое решение для идентификации личности SmartID также остается в десятке самых любимых.

Из прочих, еще не упомянутых брендов, ERR остается в первой десятке, хотя и занимает несколько более скромную позицию по сравнению с предыдущими двумя годами.