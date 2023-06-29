ERR: строительство дома министра финансов Марта Вырклаэва вызывает вопросы

ERR подробно описывает, как министр финансов Март Вырклаэв, будучи волостным старейшиной Раэ, с помощью своего подчиненного очень дешево приобрел участок земли на берегу реки Пирита, затем изменил его планировку и построил к дому дороги. «Асфальтирование дороги и строительство нового моста обошлось волости примерно в миллион евро», - отмечает ERR.

Дом был спроектирован фирмой волостного чиновника и построен местной компанией, владелец которой имеет обширные деловые интересы в Раэ.