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ERR: строительство дома министра финансов Марта Вырклаэва вызывает вопросы

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Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Kermo Benrot

Министр финансов Март Вырклаэв построил себе дом много лет назад, будучи волостным старейшиной Раэ - землю купил подчиненный, здание спроектировал другой подчиненный, а дом построил бывший волостной старейшина Раэ с судимостью.

ERR подробно описывает, как министр финансов Март Вырклаэв, будучи волостным старейшиной Раэ, с помощью своего подчиненного очень дешево приобрел участок земли на берегу реки Пирита, затем изменил его планировку и построил к дому дороги. «Асфальтирование дороги и строительство нового моста обошлось волости примерно в миллион евро», - отмечает ERR.

Дом был спроектирован фирмой волостного чиновника и построен местной компанией, владелец которой имеет обширные деловые интересы в Раэ.

Март Вырклаэв заверил ERR, что построил свой дом с соблюдением всех законов. По его словам, поднятие этой темы - личная месть. Это же подтвердили и люди, участвовавшие в строительстве дома Вырклаэва.

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