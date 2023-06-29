Птицы начали нападать на детские сады

В Вильянди городские птицы, защищающие свои гнезда, начали нападать на детские сады, и по крайней мере две воспитательницы почувствовали, как ворона атакует их когтями или бьет крылом по голове. Пострадавших нет, но жалобы со всего города заставили чиновников обратиться в Департамент окружающей среды за советом, как бороться с птицами.
За лето городская управа получила большое количество гневных телефонных звонков и семь письменных обращений по поводу городских птиц, особенно ворон, которые испражняются на улицы и автомобили, шумят и нападают на людей. На этой неделе горуправа направила письмо в Департамент окружающей среды с просьбой посоветовать, как бороться с воронами.