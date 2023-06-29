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Птицы начали нападать на детские сады

Марко Суурмяги
, заместитель главного редактора Sakala
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Вороны переселились на вершины высоких деревьев в крупных жилых районах, защищая гнезда и птенцов и нападая на людей.
Вороны переселились на вершины высоких деревьев в крупных жилых районах, защищая гнезда и птенцов и нападая на людей. Фото: Marko Saarm

В Вильянди городские птицы, защищающие свои гнезда, начали нападать на детские сады, и по крайней мере две воспитательницы почувствовали, как ворона атакует их когтями или бьет крылом по голове. Пострадавших нет, но жалобы со всего города заставили чиновников обратиться в Департамент окружающей среды за советом, как бороться с птицами.

За лето городская управа получила большое количество гневных телефонных звонков и семь письменных обращений по поводу городских птиц, особенно ворон, которые испражняются на улицы и автомобили, шумят и нападают на людей. На этой неделе горуправа направила письмо в Департамент окружающей среды с просьбой посоветовать, как бороться с воронами.

Большую озабоченность вызывали детские сады, где вороны и чайки нападают как на детей, так и на взрослых. До сих пор никто не пострадал, но два случая нападения ворон на детский сад Mängupesa в Мяннимяэ закончились физическим столкновением между сотрудником и птицей. В одном случае нападавшая птица задела человека когтями, а в другом - крылом. Никто не пострадал.

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