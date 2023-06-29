Приговор Сергея Горлача вступил в силу: он вынужден отправиться в тюрьму на месяц

Сегодня Государственный суд отклонил апелляцию адвоката Сергея Горлача, тем самым оставив в силе решение Вируского уездного суда от осени прошлого года, который признал Горлача виновным в нарушении свободы выборов.
По оценке прокуратуры, Сергей Горлач нарушил свободу выборов довольно манипулятивным образом. На выезде не было прямой предвыборной агитации, но давили на эмоции людей, предлагая провести день здоровья, состоящий из экскурсии, посещения спа-центра и пикника.
В частности, бесплатный день здоровья для участников включал в себя поездку из Нарвы в Тойла, экскурсию с гидом по Нарвскому музею в парке Тойла-Ору, пакет отеля Toila SPA на сорок человек и пикник. Посещение спа-центра и экскурсию финансировал Сергей Горлач. Более поздний пикник и транспорт на автобусе финансировались общественной организацией Narva Kutsehaigete Ühing.
Прокурор Алан Рюйтель заявил, что в день здоровья была предпринята попытка повлиять на наиболее уязвимых членов общества, то есть на пожилых людей, у которых были профессиональные заболевания. «Люди, участвовавшие в мероприятии, были особенно благодарны за внимание и заботу», - сказал Рюйтель.
После экскурсии участникам неоднократно напоминали, что Горлач оплатил экскурсию по музею в парке Тойла-Ору и предстоящее посещение спа-центра. Затем участникам, которых попросили взять с собой удостоверения личности с пин-кодами, предложили возможность электронного голосования в автобусе. «Это был способ надавить на благодарность и эмоции людей, что побудило их проголосовать», - объяснил Рюйтель. В общей сложности за Горлача проголосовали 17 из 40 принявших участие пожилых людей.
Viru Maakohus karistas Gorlatšit ühe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistusega, millest kohe kuulub ärakandmisele üks kuu. Ärakandmisele kuuluva karistusaja hulka arvestatakse eelvangistuses viibitud üks päev. Ülejäänud vangistus – üks aasta, kuus kuud ja 28 päeva – jääb tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui S. Gorlatš ei pane kahe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
Вируский уездный суд приговорил Горлача к одному году и восьми месяцам лишения свободы, из которых один месяц нужно отбыть немедленно. Один день, проведенный в предварительном заключении, включен в срок отбывания наказания. Оставшуюся часть наказания - один год, шесть месяцев и 28 дней - Горлач сможет отбыть условно с двухлетним испытательным сроком.
Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, Сергей Горлач, баллотировавшийся в Нарвское горсобрание на местных выборах 2021 года, оказывал влияние на избирателей, чтобы они за него голосовали. По версии следствия, с этой целью он и Наталья Симонова, член правления общественной организации Narva Kutsehaigete Ühing, организовали поездку для сорока человек из Нарвы в Тойла, где для участников была организована экскурсия, посещение спа-центра и пикник. Посещение спа-центра и экскурсию оплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт профинансировало MTÜ Narva Kutsehaigete Ühing.