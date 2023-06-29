Приговор Сергея Горлача вступил в силу: он вынужден отправиться в тюрьму на месяц

По оценке прокуратуры, Сергей Горлач нарушил свободу выборов довольно манипулятивным образом. На выезде не было прямой предвыборной агитации, но давили на эмоции людей, предлагая провести день здоровья, состоящий из экскурсии, посещения спа-центра и пикника.

В частности, бесплатный день здоровья для участников включал в себя поездку из Нарвы в Тойла, экскурсию с гидом по Нарвскому музею в парке Тойла-Ору, пакет отеля Toila SPA на сорок человек и пикник. Посещение спа-центра и экскурсию финансировал Сергей Горлач. Более поздний пикник и транспорт на автобусе финансировались общественной организацией Narva Kutsehaigete Ühing.

Прокурор Алан Рюйтель заявил, что в день здоровья была предпринята попытка повлиять на наиболее уязвимых членов общества, то есть на пожилых людей, у которых были профессиональные заболевания. «Люди, участвовавшие в мероприятии, были особенно благодарны за внимание и заботу», - сказал Рюйтель.

После экскурсии участникам неоднократно напоминали, что Горлач оплатил экскурсию по музею в парке Тойла-Ору и предстоящее посещение спа-центра. Затем участникам, которых попросили взять с собой удостоверения личности с пин-кодами, предложили возможность электронного голосования в автобусе. «Это был способ надавить на благодарность и эмоции людей, что побудило их проголосовать», - объяснил Рюйтель. В общей сложности за Горлача проголосовали 17 из 40 принявших участие пожилых людей.