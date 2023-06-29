Пилотный проект Таллинна и предприятия Ringo по повторному использованию упаковки прошел успешно

При опустошении контейнеров для возврата упаковки было заметно, как в зависимости от расположения отличалась интенсивность использования ящиков. Те, что были расположены в стороне от оживленных улиц, использовались реже. В более заметных местах в контейнеры поступало больше упаковки. Также были ящики, в которые за время пилотного проекта не попало ни одной многоразовой упаковки. Важным фактором для исключения попадания в контейнеры мусора является его установка рядом с открытым ящиком для бытового мусора. По одному из ящиков было заметно, что его расположение на улице с активным движением в стороне от мусорного бака повлияло на то, что он постоянно заполнялся бытовыми отходами.

Ringo Eco занимается развитием платформы по использованию многоразовой упаковки, которую могут использовать в сетях розничной торговли, при пищевых производствах, а также при организации крупных мероприятий. Конечный потребитель вносит залог, но может вернуть его полностью, если отсканирует при помощи камеры смартфона QR-код на упаковке и отнесет ее в любой контейнер Ringo. Только лишь в Таллинне на данный момент установлено более 200 различных пунктов возврата многоразовой упаковки. Ringo собирает упаковку, моет их с использованием специального конвейера и возвращает потребителю залог.