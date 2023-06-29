Пилотный проект Таллинна и предприятия Ringo по повторному использованию упаковки прошел успешно

В мае этого года в Старом городе были установлены контейнеры для сбора многоразовой упаковки Ringo Eco OÜ, чтобы оценить их заполняемость, частоту опорожнения и потенциальный риск использования не по назначению. Пилотный проект продолжался один месяц, за это время еженедельно в контейнеры Ringo поступало около 50 многоразовых упаковок.
В общей сложности семь контейнеров для сбора многоразовой упаковки предприятия Ringo были установлены в Старом городе: по одному на улице Нунне, в парке Таммсааре, на улице Виру, два - рядом с площадью Вабадузе и еще два - на улице Харью. Еженедельно контейнеры для возврата тары заполнялись на 40% от их объема (около 50 упаковок). Контейнеры на улицах Виру, Харью и Нунне заполнялись примерно на 20% от их объема (почти 20 упаковок). В контейнеры, установленные в тоннеле на площади Вабадузе и в парке Таммсааре не было сдано ни одной многоразовой упаковки, поскольку месяц оказался слишком коротким промежутком, чтобы у людей сформировалась привычка относить туда многоразовую упаковку.
По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, для продвижения экономики замкнутого цикла важно проведение в городе подобных проектов. «Ключевое значение при реализации нововведений имеет их удобство и простота. С одной стороны, это связано с изменением привычек, с другой – с оказанием максимально доступной услуги. Подобные испытания полезны и для конкретных предприятий, и для города», - сказал Вимм.
Представитель предприятия Ringo Eco OÜ Каарель Лухт отметил, что пилотный проект достиг своей цели. «Сначала мы опасались, что контейнеры будут постоянно переворачивать, пачкать и бросать в них мусор, но это происходило на удивление редко. По некоторым контейнерам заметно, что пользователи продукции Ringo за короткий срок реализации пилотного проекта не успели их заметить. Также в этом районе должно возрасти число мест общественного питания, чтобы число пользующихся многоразовой упаковкой Ringo также возросло», - добавил Лухт.
При опустошении контейнеров для возврата упаковки было заметно, как в зависимости от расположения отличалась интенсивность использования ящиков. Те, что были расположены в стороне от оживленных улиц, использовались реже. В более заметных местах в контейнеры поступало больше упаковки. Также были ящики, в которые за время пилотного проекта не попало ни одной многоразовой упаковки. Важным фактором для исключения попадания в контейнеры мусора является его установка рядом с открытым ящиком для бытового мусора. По одному из ящиков было заметно, что его расположение на улице с активным движением в стороне от мусорного бака повлияло на то, что он постоянно заполнялся бытовыми отходами.
Ringo Eco занимается развитием платформы по использованию многоразовой упаковки, которую могут использовать в сетях розничной торговли, при пищевых производствах, а также при организации крупных мероприятий. Конечный потребитель вносит залог, но может вернуть его полностью, если отсканирует при помощи камеры смартфона QR-код на упаковке и отнесет ее в любой контейнер Ringo. Только лишь в Таллинне на данный момент установлено более 200 различных пунктов возврата многоразовой упаковки. Ringo собирает упаковку, моет их с использованием специального конвейера и возвращает потребителю залог.
Начиная с 1 июня 2023 года на всех проходящих в Таллинне общественных мероприятиях, в которых за день принимает участие менее 30 000 посетителей, разрешено сервировать еду и напитки только в многоразовой посуде, а также использовать только многоразовые столовые приборы. С 1 января 2024 года это требование распространится на все общественные мероприятия. Разрешено использовать одноразовые трубочки для коктейлей, палочки для смешивания, украшения для коктейлей, которые не состоят из пластика (в т.ч. основанного на биологическом сырье), разлагающегося под действием оксидантов пластика или биологически разлагаемого пластика. Целью перехода к использованию многоразовой посуды является сокращение количества отходов, повышение осознанности людей в области обращения с отходами, сокращение количества мусора, который образуется на общественных мероприятиях, а также продвижение бизнес-моделей экономики замкнутого цикла, при создании спроса на системы повторного использования.