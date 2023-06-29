Опасные дороги ЕС: смертность в ДТП выросла впервые за десятилетие

Смертность на дорогах в ЕС выросла на 6% после десятилетия непрерывного снижения, при этом в некоторых странах Восточной Европы отмечается самое высокое количество смертей на дорогах на миллион жителей.

В 2021 году на дорогах стран блока погибли 19917 человек, что на тысячу больше по сравнению с 2020 годом (18 834). В предшествовавшем году снижение произошло, как считается, из-за COVID-ограничений.

Новые данные отражают конец устойчивого снижения ежегодного числа смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в ЕС.

Однако общие цифры свидетельствуют о значительном снижении по сравнению с 2011 годом, когда в результате ДТП погибли более 28 000 человек.

Основной вклад в рост числа ДТП в ЕС в 2023 году внесли Франция, Германия и Италия, страны с наиболее развитой дорожной сетью и большим количеством автомобилей.

По высоким показателям на душу населения лидируют восточные страны-члены ЕС - Румыния, Болгария и Латвия, несмотря на снижение числа погибших в ДТП до порога в 100 смертей на миллион человек.

На Мальте зарегистрировано всего 17 погибших в ДТП на миллион человек. Результат лучше только у Норвегии - 15 смертей на миллион.

Швеция и Дания также имеют одни из самых низких показателей смертности.

В марте 2023 года Европейский союз обнародовал план по реформированию и стандартизации экзаменов на вождение по всему блоку, чтобы сократить смертность на дорогах.

Согласно новым предложениям, раньше 17 лет нельзя будет сдать экзамен на право управления автомобилем, вводится двухлетний испытательный срок для неопытных водителей.

Однако реформы необходимо ускорить, чтобы достичь цели ЕС - сократить вдвое количество смертельных случаев в ДТП к 2030 году, считают в Европейском совете по безопасности на транспорте.