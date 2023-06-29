Австрия выступает против гарантий безопасности для Украины на уровне ЕС

Австрия выступила против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Австрийский канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе первого дня саммита ЕС, в четверг, 29 июня, дал понять, что его страна откажется дать необходимое согласие на такие обязательства. Аналогичную позицию заняли также Ирландия, Кипр и Мальта, добавил глава австрийского правительства. «Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде они (гарантии безопасности. - Ред.) не могут существовать», - объяснил Нехаммер.

Некоторые государства-члены ЕС в преддверии двухдневной встречи призвали Брюссель озаботиться вопросом гарантий безопасности Киеву на период после окончания развязанной Россией войны против Украины. Они могли бы включать конкретные обещания военной помощи или обязательства о помощи в случае нападения, указывает агентство dpa.

Шольц обещает продолжить переговоры с Киевом

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц лаконично прокомментировал тему гарантий безопасности. Федеративная Республика «вместе с ближайшими союзниками уже долгое время ведет такие дискуссии с Украиной» и продолжит их, заявил глава немецкого правительства.

Между тем в проекте итогового коммюнике участников саммита речь идет не о гарантиях безопасности, а об обещаниях в сфере безопасности, которые, как правило, не подразумевают прямую военную поддержку, отмечает dpa. «Европейский cоюз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обещания в области безопасности в отношении Украины, которые помогут Украине в долгосрочной обороне, сдерживании актов агрессии и противодействии усилиям по дестабилизации», - приводит агентство выдержку из документа.

Заявка Украины на вступление в ЕС