«Новости в 7» за 29 июня: когда достроят восточную границу, испытания боевых наземных беспилотников, королевский цветок пион и как создаются квесты

Сегодня в выпуске:

- Правительство трудится без отпуска: что обсудили на сегодняшнем заседании и какие решения были приняты, выяснял наш корреспондент

- Сообщения по стране: рекорд по максимальным баллам на госэкзаменах, в Эстонии обнаружен птичий грипп и запросы работников по зарплате резко возросли

- Академия сил обороны тестирует новые беспилотные наземные системы. За испытаниями боевых роботов в лесах центрального армейского полигона наблюдала наша съемочная группа.

- До 5 июля в Таллиннском ботаническом саду можно познакомиться с захватывающим миром пионов. Наша съёмочная группа посетила выставку, насладившись цветением лечебных и косметических растений, символизирующих королевскую власть, богатство и красоту.

- Мировые новости: от чего страдают жители Испании, что сожгли в Стокгольме и чему обрадовалась шимпанзе Ванилла.

- Если вы хотите провести досуг увлекательно и с пользой, и в то же время пощекотать нервы и потренировать память и логические способности, то оптимальным выбором станет посещение квеста. Наша корреспондент узнавала, как создаются различные игры и с какими сложностями сталкиваются владельцы данного бизнеса.