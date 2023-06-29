Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 29 июня: когда достроят восточную границу, испытания боевых наземных беспилотников, королевский цветок пион и как создаются квесты
Сегодня в выпуске:
- Правительство трудится без отпуска: что обсудили на сегодняшнем заседании и какие решения были приняты, выяснял наш корреспондент
- Сообщения по стране: рекорд по максимальным баллам на госэкзаменах, в Эстонии обнаружен птичий грипп и запросы работников по зарплате резко возросли
- Академия сил обороны тестирует новые беспилотные наземные системы. За испытаниями боевых роботов в лесах центрального армейского полигона наблюдала наша съемочная группа.
- До 5 июля в Таллиннском ботаническом саду можно познакомиться с захватывающим миром пионов. Наша съёмочная группа посетила выставку, насладившись цветением лечебных и косметических растений, символизирующих королевскую власть, богатство и красоту.
- Мировые новости: от чего страдают жители Испании, что сожгли в Стокгольме и чему обрадовалась шимпанзе Ванилла.
- Если вы хотите провести досуг увлекательно и с пользой, и в то же время пощекотать нервы и потренировать память и логические способности, то оптимальным выбором станет посещение квеста. Наша корреспондент узнавала, как создаются различные игры и с какими сложностями сталкиваются владельцы данного бизнеса.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 29 июня.