В честь Молодежного праздника песни и танца поднимут флаги

В связи с проходящим с пятницы по воскресенье XIII Молодежным праздником песни и танца государственные флаги на три дня поднимут все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица.
По предложению Целевого учреждения праздника песни и танца и в соответствии с решением Рийгикогу все дни праздника песни и танца отметят поднятием флага.
Флаги поднимают утром не позднее 8 часов и спускают не позднее 22 часов. Подсвеченные флаги могут развеваться с утра пятницы до вечера воскресенья.