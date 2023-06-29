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В честь Молодежного праздника песни и танца поднимут флаги

BNS
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Флаг Эстонии.
Флаг Эстонии. Фото: Arvo Meeks

В связи с проходящим с пятницы по воскресенье XIII Молодежным праздником песни и танца государственные флаги на три дня поднимут все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица.

По предложению Целевого учреждения праздника песни и танца и в соответствии с решением Рийгикогу все дни праздника песни и танца отметят поднятием флага.

Флаги поднимают утром не позднее 8 часов и спускают не позднее 22 часов. Подсвеченные флаги могут развеваться с утра пятницы до вечера воскресенья.

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