Лидеры ЕС достигли принципиального соглашения о повышении готовности к обороне

По словам премьер-министра Каи Каллас, следует создать сильную Европу, что позволит прекратить бесконечный цикл российской агрессии. «Я рада, что лидеры ЕС понимают, как много значит в новой ситуации в сфере безопасности обороноспособная Европа, которая может внести существенно больший вклад в трансатлантическую безопасность», - сказала она.

«Эстония уже однажды получила очень тяжелый исторический урок, когда мы на полвека лишились своей независимости. Поэтому мы подняли оборонные затраты нашей страны до трех процентов ВВП и призываем и остальных найти возможности и инвестиции, которые подтолкнут оборонную промышленность и существенно повысят обороноспособность Европы», - сказала Каллас.

По словам премьер-министра, крайне важно повысить размер оборонных инвестиций ЕС. «Если в период 1999–2021 оборонные затраты ЕС выросли в общей сложности на 19,7 процента, то оборонные затраты США выросли за тот же период на 65,7 процента, оборонные затраты России на 292 процента, а Китая - на целых 592 процента», - отметила она.

Обсуждая компенсацию военного ущерба, Каллас сказала, что Европейской комиссии следует быстро найти правовое решение, позволяющее использовать замороженные российские активы для компенсации причиненного Украине войной ущерба. «»Эстония - первая страна в ЕС, приступившая к работе над соответствующим законопроектом. Мы надеемся, что вскоре найдем общий подход и в ЕС», - сказала она.