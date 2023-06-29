Ужасный случай в Балтийском море ⟩ Ребенок упал с судна в воду, а мать прыгнула за ним

SVT сообщает, что несчастный случай произошел во второй половине дня, когда 7-летний ребенок упал за борт, а его мать прыгнула за ним.

Была начата масштабная спасательная операция, и на место происшествия было направлено большое количество ресурсов для оказания помощи в поисках. Сообщается, что там также присутствовали корабли НАТО. Через полчаса после происшествия мать и ребенок были найдены в воде.

По данным SVT, мать и ребенок были найдены в 17:30 по местному времени, но об их состоянии ничего не известно.

Ребенок был найден членом команды спасательной шлюпки судна Stena Spiriti, мать была найдена нашим воздушно-морским спасательным вертолетом.

Стефан Ланг, представитель Шведской морской администрации, сообщил телеканалу SVT, что одна из пострадавших была доставлена на борт вертолета и направляется в больницу. Вертолет также находится в пути, чтобы поднять из воды второго человека, сказал Ланг.