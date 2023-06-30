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ФОТО ⟩ Смотрите, как мусор на глазах превращается в деньги

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Биогазовая установка EKT Ecobio Maardu является уникальным предприятием, которое использует биоразлагаемые бытовые отходы для производства газа.
Биогазовая установка EKT Ecobio Maardu является уникальным предприятием, которое использует биоразлагаемые бытовые отходы для производства газа. Фото: Денис Антонов

Объем производства биометана на биогазовой установке EKT Ecobio в Маарду составляет два миллиона кубометров в год. Это позволяет обеспечить топливом 50 городских газовых автобусов Таллинна. Также из ферментированной биомассы производится почти 18 000 тонн дигестата - удобрения для сельскохозяйственных полей. Корреспондент Rus.Postimees побывал на самом современном заводе по переработке биотходов в Балтии и увидел, как мусор превращается в деньги.

Биогазовая установка EKT Ecobio расположена на территории Eesti Keskkonnateenused в Маарду. Являясь уникальным производством, которое использует биоразлагаемые бытовые отходы для изготовления газа, завод принимает в час по три грузовика, нагруженных пищевыми остатками из кухонь и столовых, а также растительными отходами от ландшафтного дизайна. Их везут со всей Эстонии. 

Вначале мусор разделяется на неорганическую и органическую массы, после чего последняя поступает в ферментационные реакторы.
Вначале мусор разделяется на неорганическую и органическую массы, после чего последняя поступает в ферментационные реакторы. Фото: Денис Антонов
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