ФОТО ⟩ Смотрите, как мусор на глазах превращается в деньги

Объем производства биометана на биогазовой установке EKT Ecobio в Маарду составляет два миллиона кубометров в год. Это позволяет обеспечить топливом 50 городских газовых автобусов Таллинна. Также из ферментированной биомассы производится почти 18 000 тонн дигестата - удобрения для сельскохозяйственных полей. Корреспондент Rus.Postimees побывал на самом современном заводе по переработке биотходов в Балтии и увидел, как мусор превращается в деньги.
Биогазовая установка EKT Ecobio расположена на территории Eesti Keskkonnateenused в Маарду. Являясь уникальным производством, которое использует биоразлагаемые бытовые отходы для изготовления газа, завод принимает в час по три грузовика, нагруженных пищевыми остатками из кухонь и столовых, а также растительными отходами от ландшафтного дизайна. Их везут со всей Эстонии.
Ключевые слова
- маарду
- Таллинн
- окружающая среда
- экология
- экологи
- биотопливо
- биодобавки
- министерство окружающей среды
- департамент окружающей среды
- инспекция окружающей среды
- министерства окружающей среды
- таллиннцы
- эко
- биоотходы
- биометан
- экологичный
- экологическое сельское хозяйство
- зеленое соглашение
- справедливый переход
- Зеленый поворот
- Живи экологично
- зеленое сознание
- биогаз
- экологический след