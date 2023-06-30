ФОТО ⟩ Смотрите, как мусор на глазах превращается в деньги

Объем производства биометана на биогазовой установке EKT Ecobio в Маарду составляет два миллиона кубометров в год. Это позволяет обеспечить топливом 50 городских газовых автобусов Таллинна. Также из ферментированной биомассы производится почти 18 000 тонн дигестата - удобрения для сельскохозяйственных полей. Корреспондент Rus.Postimees побывал на самом современном заводе по переработке биотходов в Балтии и увидел, как мусор превращается в деньги.