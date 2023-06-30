Исследование: этим летом каждый третий житель Эстонии отдохнет за границей

Согласно проведенному If Kindlustus опросу, при выборе поездки большую играет роль ее стоимость, а также безопасность и уровень цен в стране назначения.

Как показал опрос, 41% жителей Эстонии в текущем году предпочтет отдых у себя в стране; пятая часть респондентов выберет в качестве места отдыха соседнюю страну, четвертая часть выедет за пределы соседних стран, а 7% отправятся за пределы Европы. 12% жителей Эстонии не планируют этим летом поездки на отдых ни у себя в стране, ни за границей.

По словам менеджера по продуктам личного страхования If Kindlustus Кайрит Лухт, после пандемии отмечается возросший интерес к путешествиям как по Эстонии, так и за рубеж.

«По сравнению с прошлым годом стало заметно, что желание посетить зарубежные страны продолжает оставаться высоким, а интерес к внутреннему туризму вырос еще больше. Если прошлым летом четверть опрошенных планировала отдых в Эстонии, то в этом году таковых насчитывается почти половина», — пояснила Лухт.

Результаты опроса показали равное желание мужчин и женщин путешествовать; равный интерес был отмечен также у жителей Эстонии разного возраста. Чаще всего выезжают в зарубежные страны жители Таллинна и других крупных городов, а жители Центральной и Западной Эстонии – реже остальных.