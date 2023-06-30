При столкновении двух автомобилей пострадал трехлетний мальчик

Инциденти имед место около 18.20 на 13-м километре шоссе Ээсмяэ – Хаапсалу – Рохукюла-теэ.

По предварительным данным, автомобиль Honda Accord, которым управляла 34-летняя женщина, врезался в останавливавшийся для совершения поворота налево автомобиль Honda CR-V, за рулем которого находилась 31-летняя женщина.