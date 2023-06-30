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При столкновении двух автомобилей пострадал трехлетний мальчик

rus.postimees.ee
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Taavi Sepp

Вечером в четверг, 29 июня, в волости в Харьюмаа произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок.

Инциденти имед место около 18.20 на 13-м километре шоссе Ээсмяэ – Хаапсалу – Рохукюла-теэ.

По предварительным данным, автомобиль Honda Accord, которым управляла 34-летняя женщина, врезался в останавливавшийся для совершения поворота налево автомобиль Honda CR-V, за рулем которого находилась 31-летняя женщина.

По сообщению полиции, в ДТП пострадал находившийся в Honda Accord 3-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу.

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