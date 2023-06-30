Российские СМИ: Суровикина после допроса отпустили

Такую версию развития событий озвучили российские СМИ, отмечая, что они не подтверждают арест генерала Суровикина в связи с его причастностью к мятежу главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Два источника, близкие к Генштабу и ФСБ, рассказали СМИ, что Суровикин не арестован и не находится в «Лефортово», его допросили и потом отпустили.

В то же время западное издание Bloomberg пишет, что Суровикина допросили о мятеже Пригожина, но, словам собеседника этого издания, генерала «держат в одном месте, но не в тюрьме, и следователи обращаются с ним осторожно, чтобы не разозлить его сторонников среди военных».

Ранее The Moscow Times со ссылкой на свои источники в Минобороне РФ сообщило об аресте генерала Суровикина.