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Российские СМИ: Суровикина после допроса отпустили

rus.postimees.ee
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Сергей Суровикин.
Сергей Суровикин. Фото: Gavriil Grigorov

Главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ и заместителя командующего Объединенной группировкой российских войск на территории Украины Сергея Суровикина не арестовали, а допросили и отпустили.

Такую версию развития событий озвучили российские СМИ, отмечая, что они не подтверждают арест генерала Суровикина в связи с его причастностью к мятежу главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Два источника, близкие к Генштабу и ФСБ, рассказали СМИ, что Суровикин не арестован и не находится в «Лефортово», его допросили и потом отпустили.

В то же время западное издание Bloomberg пишет, что Суровикина допросили о мятеже Пригожина, но, словам собеседника этого издания, генерала «держат в одном месте, но не в тюрьме, и следователи обращаются с ним осторожно, чтобы не разозлить его сторонников среди военных».

Ранее The Moscow Times со ссылкой на свои источники в Минобороне РФ сообщило об аресте генерала Суровикина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне ушел от ответа на вопрос, что в настоящий момент происходит с генералом Сергеем Суровикиным, посоветовав обратиться по этому поводу в Минобороны.

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