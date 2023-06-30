Невыносимая жара: в график репетиций Праздника танца внесены изменения

Прошедший день был очень жаркий, сегодняшний прогноз говорит о том, что будет еще жарче, передал оргкомитет праздника. Поэтому было принято решение, что танцоры младшего возраста не будут принимать участие в запланированной на утро репетиции.

Со старшими еще нужно подкорректировать некоторые переходы и завершить подготовку, но необходимо сократить их репетицию. Таким образом все получат необходимый отдых перед главной репетицией представления и первого представления праздника танца.

Танцоров смешанных групп 1-9 классов, группы девушек, танцоры семейных групп и маленькие гимнасты в пятницу ждут на стадионе «Калев» к началу главной репетиции представления (быть на площадке и готовыми к представлению надо в 14.30). Главная репетиция представления начнется в 15:00 часов.

Танцоров молодежных групп C и взрослых гимнастов ждут на репетицю в 11.30 утра, чтобы закончить сборку танцев. Взрослые гимнасты должны взять на репетицию костюмы и реквизит для программы.

В 15.00 часов главная репетиция представления праздника танца будет проходить в костюмах и национальной одежде.

Времена и места питания групп остаются такими же, как было договорено ранее и записано в графиках. В пятницу детям нужно дать с собой полные бутылки с водой и головные уборы, по возможности направлять их быть в тени и обязательно хорошо питаться.

Руководителей коллективов и координаторов просят внимательно следить за тем, чтобы дети потребляли достаточно воды.