Почувствуй себя триатлетом! Любой желающий сможет пройти спецтрассу IRONMAN

Победители среди участников акции определяться не будут, но время прохождения дистанции все же будет замеряться, и участники вносятся в протокол в алфавитном порядке. Возрастных ограничений нет, и все желающие смогут на личном опыте испытать чувство, которое охватывает триатлета, когда он проходит через финишные ворота IRONMAN.

«Цель этой акции - поддержать в трудные времена юных украинских триатлетов, которые перед войной переехали в Европу соревноваться и тренироваться и не смогли вернуться домой по сей день, потому что их дома либо уничтожены, либо находятся в зона конфликта, — сказал Айн-Алар Юхансон, генеральный организатор IRONMAN Tallinn. - Благотворительный забег — это вклад триатлонного сообщества в общество и помощь тем, кто сегодня больше всего в этом нуждается. Все пожертвования мы передадим Украинскому союзу тратлона, чтобы эти средства можно было использовать для оказания помощи и поддержки юным украинским триатлетам с проживанием, тренировками и соревнованиями», - добавил Юхансон.

По словам президента Союза триатлона Украины Богдана Михалуса, с начала войны юные триатлеты вынуждены жить вдали от дома.