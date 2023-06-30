В ЕС активизируют подготовку к мирному саммиту по Украине

Страны ЕС намерены активизировать международные контакты для обеспечения максимально возможной международной поддержки «формулы мира», говорится в заявлении лидеров государств Евросоюза. В этом контексте упоминается и глобальный мирный саммит, который президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Швейцарии. Точная дата возможного мероприятия пока не определена.

Макрон предлагал провести мирный саммит в Париже

Киев рассчитывает, что в саммите примут участие как можно больше стран, которые поддержат украинскую «формулу мира». Она включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех военнопленных, трибунал над российскими военными преступниками и гарантии безопасности для Украины.