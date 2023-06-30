Эстония совместно с Литвой закупит в большом количестве взрывчатку и заряды

Новый контракт позволяет осуществлять срочную закупку взрывчатых веществ и зарядов, обеспечивая преимущество при реагировании в кризисных ситуациях. Об этом RKIK сообщил BNS в пресс-релизе.

«При подготовке тендера мы следовали лучшей практике, то есть, заключили масштабный договор с 11 разными поставщиками, чтобы мы могли срочно приобрести взрывчатые вещества, различные заряды и многое другое. После российского вторжения в Украину спрос на боеприпасы резко вырос по всей Европе, после чего мы убедились, что наличие большого количества контрагентов даст нам преимущество при срочных поставках. Если у одного контрагента возникают проблемы с поставками, у нас сразу есть возможность разместить заказ у другого договорного партнера», — пояснил руководитель отдела вооружений RKIK Рамиль Липп.

«Совместные закупки с другими странами и учреждениями дают нам возможность консолидировать потребности разных сторон и добиться снижения цен. Совместно закупаемая боевая техника также укрепляет союзнические связи и обеспечивает перекрестное использование и взаимную поддержку внутри страны», — добавил Липп.

Закупка разделена на две части. В первой части тендера будут закуплены взрывчатые вещества и материалы у девяти разных участников, среди которых есть поставщики и из Эстонии. Например, закупаются пластические взрывчатые вещества, взрывные машины, детонаторы и т.д. Во второй части будут закуплены заряды, мины и их части, заключены договоры с 11 участниками. Например, можно получить различные заряды, противотанковые мины с разными вариантами взрывателей и многое другое.