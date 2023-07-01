Секретные материалы ⟩ Как победить вредителей: эффективные средства битвы за урожай

В этом году в начале июня было очень холодно, потом солнце начало пригревать, но ночи оставались холодными. Затем это погодное безобразие сменилось жарой. Перепад температур и отсутствие влаги привело к тому, что на грядках и в парниках появилось очень много тли, белокрылки и паутинного клеща. Что делать?