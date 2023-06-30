Что за необычный гриб растет в парках Эстонии и можно ли его есть?

Сейчас в парках можно заметить необычный гриб волнистой формы и яркой желто-оранжевой окраски. Эта красота – трутовик серно-желтый (Laetiporus sulphureus).
По словам куратора микологической коллекции Эстонского музея природы Марьи-Лийзы Кямаря, трутовик серно-желтый обычно обитает на старых стволах дубов и серебристых ив, реже на стволах и пнях других лиственных деревьев.
Этот гриб питается сердцевиной деревьев и вызывает быстро развивающуюся стволовую гниль. «Молодые экземпляры трутовика серно-желтого условно съедобны, то есть у некоторых людей употребление этого гриба в пищу может вызвать желудочно-кишечные расстройства, в то время как другие могут их есть без проблем. Важно помнить, что в пищу следует употреблять только грибы, найденные в чистом месте на природе», – подчеркивает Кямяря.
В Северной Америке этот интересный гриб также известен под названиями chicken-of-the-woods (лесная курица) и crab-of-the-woods (лесной краб), так как после приготовления, как говорят, трутовик серно-жёлтый имеет вкус, напоминающий курицу или омара либо краба.
Эти грибы могут достигать внушительных размеров. В «Книгу мировых рекордов Гиннесса» внесен экземпляр весом в 45 кг. Он был найден в 1990 году на юге Англии.