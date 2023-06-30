Что за необычный гриб растет в парках Эстонии и можно ли его есть?

По словам куратора микологической коллекции Эстонского музея природы Марьи-Лийзы Кямаря, трутовик серно-желтый обычно обитает на старых стволах дубов и серебристых ив, реже на стволах и пнях других лиственных деревьев.

Трутовик серно-желтый. Фото: Eesti Loodusmuuseum

Этот гриб питается сердцевиной деревьев и вызывает быстро развивающуюся стволовую гниль. «Молодые экземпляры трутовика серно-желтого условно съедобны, то есть у некоторых людей употребление этого гриба в пищу может вызвать желудочно-кишечные расстройства, в то время как другие могут их есть без проблем. Важно помнить, что в пищу следует употреблять только грибы, найденные в чистом месте на природе», – подчеркивает Кямяря.

В Северной Америке этот интересный гриб также известен под названиями chicken-of-the-woods (лесная курица) и crab-of-the-woods (лесной краб), так как после приготовления, как говорят, трутовик серно-жёлтый имеет вкус, напоминающий курицу или омара либо краба.

Трутовик серно-желтый Фото: Eesti Loodusmuuseum