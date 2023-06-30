Клиентов универсальной услуги ждут важные перемены

Министр климата Кристен Михал направил на согласование законопроект, цель которого – сделать универсальную услугу более гибкой, привязать цену общего электроснабжения к биржевой цене и изменить плату за резерв газа, пишет Rus.ERR.
«Мы хотим изменить универсальную услугу таким образом, чтобы, если биржевая цена будет более выгодной, договор универсальной услуги был расторгнут», – сказал Михал.
Законопроект предусматривает, что продавец электроэнергии должен автоматически прекратить предоставление потребителю универсальной услуги, если среднеарифметическая цена на рынке электроэнергии за предыдущие три месяца была более выгодной, чем стоимость универсальной услуги. Продавец электроэнергии должен сообщить об этом потребителю не менее чем за неделю, после чего потребитель может подписать новый договор с подходящим пакетом или остаться с общим обслуживанием.
С помощью законопроекта планируется отказаться от ценообразования общей услуги электроэнергии на основе цены производства универсальной услуги и привязать ее к биржевой цене.