Клиентов универсальной услуги ждут важные перемены

Законопроект предусматривает, что продавец электроэнергии должен автоматически прекратить предоставление потребителю универсальной услуги, если среднеарифметическая цена на рынке электроэнергии за предыдущие три месяца была более выгодной, чем стоимость универсальной услуги. Продавец электроэнергии должен сообщить об этом потребителю не менее чем за неделю, после чего потребитель может подписать новый договор с подходящим пакетом или остаться с общим обслуживанием.