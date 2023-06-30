Ругался и показал язык: пассажир Elron покинул поезд в сопровождении полиции

В четверг, 29 июня, в редакцию Virumaa Teataja поступило сообщение, что в утреннем пассажирском поезде Таллинн-Тарту произошла перебранка между пассажиром и работником по обслуживанию клиентов Elron. В 8.35 к поезду, прибывшему на станцию в Тапа, были вызваны полицейские.
Индрек, ожидавший поезд на станции в Тапа, увидел, как одного из пассажиров вывели из поезда. «Он показался солидным человеком, в черном костюме и с сине-черно-белой лентой на груди. Я увидел тот момент, когда он вышел из поезда в сопровождении полиции. Он был спокоен и выполнял приказы», - рассказал очевидец.