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Ругался и показал язык: пассажир Elron покинул поезд в сопровождении полиции

Кевин Вольтер
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После беседы с полицейскими пассажир, устроивший ссору, добровольно сошел с поезда.
После беседы с полицейскими пассажир, устроивший ссору, добровольно сошел с поезда. Фото: Erakogu

В четверг, 29 июня, в редакцию Virumaa Teataja поступило сообщение, что в утреннем пассажирском поезде Таллинн-Тарту произошла перебранка между пассажиром и работником по обслуживанию клиентов Elron. В 8.35 к поезду, прибывшему на станцию в ​​Тапа, были вызваны полицейские.

Индрек, ожидавший поезд на станции в Тапа, увидел, как одного из пассажиров вывели из поезда. «Он показался солидным человеком, в черном костюме и с сине-черно-белой лентой на груди. Я увидел тот момент, когда он вышел из поезда в сопровождении полиции. Он был спокоен и выполнял приказы», - рассказал очевидец.

По словам руководителя отдела по работе с клиентами Elron Ардо Роозенберга, этот клиент сел в поезд в Юлемисте. «Человек пошел в первый класс, работник отправился проверять билет, после чего клиент начал ругаться», - сказал Роозенберг.

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