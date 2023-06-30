Президент ЭОК о Допинговых играх: в мире восемь миллиардов человек, среди которых есть и дураки

В будущем году скорее всего, будут проведены первые «допинговые» Игры. Идея Enhanced Games (Усиленные игры – англ.) заключается в том, чтобы побудить спортсменов исследовать пределы человеческих возможностей, используя при этом запрещенные в спорте препараты. Планируется, что первые «Игры» пройдут в декабре будущего года.
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В Усиленных играх планируются соревнования по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, гимнастике и единоборствам. Всем спортсменам для улучшения показателей разрешено употреблять допинг. Где именно будет проводиться это мероприятие, пока неизвестно – поиски места все еще ведутся.
На домашней странице мероприятия написано, что цель Усиленных игр – побить существующие мировые рекорды. Портал Enhanced.org с гордостью сообщает, что спортсмен, участвующий в играх, уже побил один из самых мощных мировых рекордов.