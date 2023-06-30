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Президент ЭОК о Допинговых играх: в мире восемь миллиардов человек, среди которых есть и дураки

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Нора Джеруто, кенийка, представляющая Казахстан и завоевавшая золото прошлогоднего чемпионата мира в беге с препятствиями, стала последней знаменитостью, уличенной в употреблении допинга. В Усиленных играх она могла бы спокойно продолжать соревноваться.
Нора Джеруто, кенийка, представляющая Казахстан и завоевавшая золото прошлогоднего чемпионата мира в беге с препятствиями, стала последней знаменитостью, уличенной в употреблении допинга. В Усиленных играх она могла бы спокойно продолжать соревноваться. Фото: Charlie Riedel

В будущем году скорее всего, будут проведены первые «допинговые» Игры. Идея Enhanced Games (Усиленные игры – англ.) заключается в том, чтобы побудить спортсменов исследовать пределы человеческих возможностей, используя при этом запрещенные в спорте препараты. Планируется, что первые «Игры» пройдут в декабре будущего года.

В Усиленных играх планируются соревнования по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, гимнастике и единоборствам. Всем спортсменам для улучшения показателей разрешено употреблять допинг. Где именно будет проводиться это мероприятие, пока неизвестно – поиски места все еще ведутся.

На домашней странице мероприятия написано, что цель Усиленных игр – побить существующие мировые рекорды. Портал Enhanced.org с гордостью сообщает, что спортсмен, участвующий в играх, уже побил один из самых мощных мировых рекордов.

«Я гордый «усиленный» спортсмен. Олимпийское движение меня ненавидит. Присоединяйтесь к нашим первым играм в 2024 году и смотрите, как я публично побью мировой рекорд», — сообщил на условиях анонимности мужчина, который, предположительно, пробежал 100 метров за 9,49 секунды. Официально мировой рекорд в спринте принадлежит ямайскому спринтеру Усэйну Болту, который на ЧМ-2009 пробежал 100 метров за 9,58 секунды.

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