Президент ЭОК о Допинговых играх: в мире восемь миллиардов человек, среди которых есть и дураки

В Усиленных играх планируются соревнования по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, гимнастике и единоборствам. Всем спортсменам для улучшения показателей разрешено употреблять допинг. Где именно будет проводиться это мероприятие, пока неизвестно – поиски места все еще ведутся.

На домашней странице мероприятия написано, что цель Усиленных игр – побить существующие мировые рекорды. Портал Enhanced.org с гордостью сообщает, что спортсмен, участвующий в играх, уже побил один из самых мощных мировых рекордов.