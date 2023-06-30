В Европарламенте растет недовольство зеленым поворотом

Быстрые темпы принятия Европейским союзом законов, связанных с зеленым поворотом, вызывают все большее недовольство евродепутатов. Приближающиеся выборы также заставляют европарламентариев тщательнее обдумывать свои решения, пишет Rus.ERR.
Депутат от Партии реформ Андрус Ансип сообщил ERR, что Европарламент все критичнее рассматривает законопроекты, связанные с зеленым переходом.
Многим депутатам не нравится закон о восстановлении природы, в рамках которого хотят вдвое сократить использование инсектицидов в ЕС. По оценке Ансипа, Эстонию это не должно беспокоить, поскольку использование инсектицидов в стране невелико.