В Европарламенте растет недовольство зеленым поворотом

Депутат от Партии реформ Андрус Ансип сообщил ERR, что Европарламент все критичнее рассматривает законопроекты, связанные с зеленым переходом.

Многим депутатам не нравится закон о восстановлении природы, в рамках которого хотят вдвое сократить использование инсектицидов в ЕС. По оценке Ансипа, Эстонию это не должно беспокоить, поскольку использование инсектицидов в стране невелико.