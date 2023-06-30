Вопрос читателя: считается ли автошкола обучением, за которое полагаются выходные?

Отвечает Трудовая инспекция:

«Все зависит от того, кто инициирует обучение. Если учеба в автошколе проводится по инициативе работодателя, тогда работодатель за время нахождения работника на обучении выплачивает среднюю заработную плату (п. 5 ч. 2 ст. 28 Закона о трудовом договоре), а учеба в нерабочее время компенсируется свободным временем либо деньгами.

Но если работник проходит обучение в автошколе по собственной инициативе, тогда порядок действий определяется соглашением с работодателем. Например, на время учебы в рабочее время может быть предоставлено свободное время (либо оплачиваемое, либо неоплачиваемое), или изменен график работы.

Также закон обязывает работодателя предоставлять работнику, проходящему дополнительное обучение, неоплачиваемый учебный отпуск до 30 календарных дней в течение календарного года. Чтобы использовать такой отпуск, согласие работодателя не требуется, достаточно его уведомить за 14 календарных дней».