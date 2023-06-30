ВИДЕО ⟩ Владельцев лесных угодий вынуждают продавать их, используя тактику запугивания

Эстонцы всегда считались языческим лесным народом, и здешняя пышная природа является нашей самой большой ценностью. Однако жители Хаанья на юге Эстонии огорчены и говорят, что если лесорубы продолжат в том же духе, что и сейчас, у нас скоро не останется лесов, которыми можно было бы восхищаться. Подробности выяснила на месте наш репортер Кетлин Крузе.