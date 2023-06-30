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ВИДЕО ⟩ Владельцев лесных угодий вынуждают продавать их, используя тактику запугивания

Kuuuurija
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Фото: Kuvatõmmis saatest

В сегодняшней передаче Kuuuurija мы отправимся в природный парк Хаанья. Местные жители утверждают, что лес в этом районе скупается крайне гнусными методами.

Эстонцы всегда считались языческим лесным народом, и здешняя пышная природа является нашей самой большой ценностью. Однако жители Хаанья на юге Эстонии огорчены и говорят, что если лесорубы продолжат в том же духе, что и сейчас, у нас скоро не останется лесов, которыми можно было бы восхищаться. Подробности выяснила на месте наш репортер Кетлин Крузе.

Известный керамист и художница по форфору Хелина Тильк одна из тех, чей летний дом находится в непосредственной близости от красивого природного парка Хаанья, который расположен на возвышенности в самом высоком регионе Эстонии. Этот заповедник охватывает немногим более семнадцати тысяч гектаров ландшафтов с сельскохозяйственными угодьями, деревнями, лесами и болотами. Основными достопримечательностями природного парка Хаанья являются Суур-Мунамяги, первобытная долина Рыуге, долина Кюти и каньон Хинни.

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