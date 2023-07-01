ВИДЕО ⟩ Неизвестные вылили в пруд эстонской пенсионерки моторное масло

В этом выпуске передачи Kuuuurija мы отправимся в Южную Эстонию в гости к 79-летней Тийне, в пруд которой этой весной кто-то вылил десять литров грязного моторного масла. По словам Тийны, самое печальное в этой истории то, что Департамент окружающей среды и волость Рыуге никак не помогли ей в решении проблемы.
Дом 79-летней Тийны находится в деревне Нурси у шоссе Выру-Валга. Небольшой хуторской дом и прилегающая территория построены в старом усадебном парке. И хотя сама усадьба была разрушена в советское время, пруд до сих пор прекрасно сохранился.
27 марта этого года Тийна со своими взрослыми сыновьями сообщила в Центр тревоги, что в пруду в деревне Нурси находится топливо, а загрязненная вода грозит попасть в близлежащую реку. Спасатели ограничили распространение загрязнения, а выяснение обстоятельств и контроль за ситуацией оставили присутствующим инспекторам Департамента окружающей среды.
Тийна удивлена, что ни полиция, ни Департамент окружающей среды не начали расследование того, кто мог вылить масло в пруд. Также, по словам ее сына Тоомаса, он посещал волостную управу по поводу пруда, но там ему якобы сообщили, что нужный чиновник в настоящее время находится в командировке в Дании.
Просьба семьи к волостной управе заключалась в том, чтобы организовать сбор масла с водной поверхности специальными средствами для удаления загрязнений. Дорожный специалист волости пояснил, что у самоуправления нет для этого необходимых ресурсов и возможностей.
По словам Тийны и ее сыновей, они звонили в Департамент окружающей среды, волостную управу и Спасательный департамент, чтобы узнать, как убрать разлив масла из пруда и как можно привлечь виновного к ответственности. Однако, по словам Тийны и ее сыновей, их повсюду отправляли восвояси со своими проблемами и говорили, что это частный пруд и что это исключительно личная забота их семьи.
В итоге, по словам Тийны, давать советы, как ликвидировать разлив масла из воды стали совершенно незнакомые люди. Ни Департамент окружающей среды, ни самоуправление не помогали им в этом. Тийна не понимает, как чиновников не пугает мысль о том, что тот же злоумышленник в ближайшем будущем совершит новое экологическое преступление в волости, если он понимает, что не будет привлечен к ответственности.
Несмотря на то, что Тийна и ее сыновья ликвидировали разлив масла в марте, следы все еще можно увидеть на поверхности пруда даже сегодня, в середине мая.
Смотрите историю полностью в сюжете Kuuuurija с переводом на русский язык. Если у вас есть интересная история, напишите или позвоните ведущей передачи Катрин Луст: katrin.lust@gmail.com, 5668 1734.
Закадровый перевод на русский язык: Виктор Любарец