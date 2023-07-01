ВИДЕО ⟩ Неизвестные вылили в пруд эстонской пенсионерки моторное масло

Дом 79-летней Тийны находится в деревне Нурси у шоссе Выру-Валга. Небольшой хуторской дом и прилегающая территория построены в старом усадебном парке. И хотя сама усадьба была разрушена в советское время, пруд до сих пор прекрасно сохранился.

27 марта этого года Тийна со своими взрослыми сыновьями сообщила в Центр тревоги, что в пруду в деревне Нурси находится топливо, а загрязненная вода грозит попасть в близлежащую реку. Спасатели ограничили распространение загрязнения, а выяснение обстоятельств и контроль за ситуацией оставили присутствующим инспекторам Департамента окружающей среды.

Тийна удивлена, что ни полиция, ни Департамент окружающей среды не начали расследование того, кто мог вылить масло в пруд. Также, по словам ее сына Тоомаса, он посещал волостную управу по поводу пруда, но там ему якобы сообщили, что нужный чиновник в настоящее время находится в командировке в Дании.

Просьба семьи к волостной управе заключалась в том, чтобы организовать сбор масла с водной поверхности специальными средствами для удаления загрязнений. Дорожный специалист волости пояснил, что у самоуправления нет для этого необходимых ресурсов и возможностей.