Айвар Рийсалу назначен старейшиной Мустамяэ

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, основательные знания и многолетний опыт Айвара Рийсалу, полученный как на государственном уровне, так и на уровне местного самоуправления, позволят ему безотлагательно приступить к работе в Мустамяэ.

«Убежден, что он сможет поспособствовать дальнейшему развитию района, которое, в свою очередь, является частью долгосрочной концепции развития всего Таллинна, в центре которой - формирование зеленого, творческого и удобного для людей городского пространства», - отметил Кылварт.

Районное собрание Мустамяэ 29 июня обсудило предложение мэра Таллинна назначить Айвара Рийсалу на должность старейшины района Мустамяэ и поддержало его кандидатуру.

Айвар Рийсалу с декабря 2021 года до апреля нынешнего года являлся волостным старейшиной Ляэне-Нигула. С 2017 по 2021 гг. был вице-мэром Таллинна и курировал сферу предпринимательства и инноваций, с 2007 по 2015 гг. был членом XI и XII созывов Рийгикогу, а в 2004 году непродолжительное время являлся старейшиной Мустамяэ. Айвар Рийсалу имеет предпринимательский опыт более тридцати лет в различных коммерческих объединениях.