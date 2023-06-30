Посол Украины Марьяна Беца: я не вижу в эстонском обществе проблем, с которыми оно бы не справилось

«Покидая Эстонию, я буду всегда с особой теплотой вспоминать годы работы в этой замечательной стране, ставшей настоящим лидером по поддержке Украины в борьбе с российской полномасштабной агрессией», - отметила посол.

Она выразила благодарность эстонскому народу за всестороннюю помощь Украине в тяжелые для всех украинцев времена агрессивной российской войны против Украины. «Мы никогда не забудем своевременное оказание Эстонией помощи в виде вооружения, поддержку на международной арене, сердечный прием временно перемещенных лиц из Украины и сочувствие и помощь каждого жителя Эстонии, которые близко к сердцу восприняли нашу беду и помогают нам всем, чем могут», - отметила посол Беца.

30 июня 2023 года Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Эстонии Марьяна Беца уезжает из Эстонии в связи с окончанием полномочий. Фото: Madis Veltman

Она также выразила благодарность правительству Эстонии и премьер-министру Кае Каллас за неизменное внимание к запросам о предоставлении помощи Украине. Критически важно было оказание Эстонией помощи в оборонной сфере.

«При этом часть вооружения была предоставлена еще до начала полномасштабной агрессии, что сыграло ключевую роль в первые дни войны. Всего Эстония предоставила 15 пакетов военно-технической помощи более чем на 400 млн евро, что составляет более 1% ВВП Эстонии. Поверьте, украинцы всегда будут помнить об этом», - сказала Марьяна Беца.

На вопрос Rus.Postimees о том, что можно назвать проблемой эстонского общества, Марьяна Беца ответила, что не видит таких вызовов, с которыми общество не справилось бы.

Что касается возможного участия эстонского бизнеса в будущем восстановлении Украины, посол отметила, что никаких препятствий к этому нет.

«Война нанесла Украине гигантский ущерб, российские войска ежедневно убивают наших людей, целенаправленно разрушают жилье, социальные и инфраструктурные объекты. Эстония помогает в ликвидации варварских российских атак, с начала российской агрессии предоставила Украине гуманитарную помощь на 23,1 млн евро, из которых правительственная помощь – 4,1 млн евро, частная – 19,0 млн евро», - рассказывает Беца.

Эстония первой завершила реализацию проекта сооружения на государственные средства модульного детского сада. Официальное открытие первой очереди состоялось 2 июня 2023 года в г. Овруч Житомирской области.