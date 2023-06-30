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Кража денег и застрявшая в станке рука повара: череда несчастий привела к закрытию кафе

Эгон Вальдару
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Эда Пыллувеэр в своем кафе в мае прошлого года.
Эда Пыллувеэр в своем кафе в мае прошлого года. Фото: Elmo Riig

Эда Пыллувеэр, которая много лет одна владела в Пуйату кафе с низкими ценами и с ностальгическим интерьером, весной была вынуждена отказаться от этой работы, поскольку, когда она рубила дрова, ее правая рука застряла в дровокольном станке.

Несчастный случай произошел 15 апреля, когда Эда Пыллувеэр на хуторе вместе с приехавшим в гости сыном рубила дрова. Ее перчатка зацепилась за куском дерева и была затянута в станок вместе с рукой. Под лезвием станка осталось три пальца. Эда и ее сын только в больнице заметили, что отсутствует большой палец.

Замечательный хирург

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