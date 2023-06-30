Эда Пыллувеэр, которая много лет одна владела в Пуйату кафе с низкими ценами и с ностальгическим интерьером, весной была вынуждена отказаться от этой работы, поскольку, когда она рубила дрова, ее правая рука застряла в дровокольном станке.
Для подписчиков
Кража денег и застрявшая в станке рука повара: череда несчастий привела к закрытию кафе
Несчастный случай произошел 15 апреля, когда Эда Пыллувеэр на хуторе вместе с приехавшим в гости сыном рубила дрова. Ее перчатка зацепилась за куском дерева и была затянута в станок вместе с рукой. Под лезвием станка осталось три пальца. Эда и ее сын только в больнице заметили, что отсутствует большой палец.