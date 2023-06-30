Кража денег и застрявшая в станке рука повара: череда несчастий привела к закрытию кафе

Несчастный случай произошел 15 апреля, когда Эда Пыллувеэр на хуторе вместе с приехавшим в гости сыном рубила дрова. Ее перчатка зацепилась за куском дерева и была затянута в станок вместе с рукой. Под лезвием станка осталось три пальца. Эда и ее сын только в больнице заметили, что отсутствует большой палец.