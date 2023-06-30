Машина известного спортсмена превратилась в огненный шар, мужчина чудом остался невредимым

Dodge Durango SRT Hellcat Фурнетта, 28 лет, загорелся на автостраде Тампы. Внезапно из-под капота вырвалось пламя, но Фурнетт сохранил спокойствие и смог остановить машину в назначенном месте.

К счастью, мужчина был в машине один и сумел быстро выбраться. Его автомобиль, купленный лишь в прошлом месяце, сильно пострадал в результате пожара.

«Вот такой день. Моя машина загорелась во время движения. Я родился в рубашке», — написал Фурнетт в Instagram. У него более миллиона подписчиков в Instagram, и некоторые из них в саркастических комментариях отметили, что автомобилям Dodge нельзя доверять. «Проблема в марке автомобиля», — написал один из комментаторов.