Трагедия в Латвии: в воду скатилась машина, погибли отец и ребенок

Для полиции обстоятельства аварии пока неясны - когда на место прибыли экстренные службы, автомобиль уже был под водой, а люди, оказавшиеся внутри, погибли.

По рельефу побережья можно сделать вывод, что погибший 36-летний мужчина оставил свой автомобиль на ближайшей к воде стоянке. Когда транспортное средство начало катиться вниз, отец, возможно, быстро вернулся в салон и постарался вытащить из автомобиля ребенка. Это не удалось, и они оказались под водой. Где именно был припаркован автомобиль и почему он начал произвольное движение, точно неизвестно.

Сотрудники пожарной бригады около 18.30 нырнули в водоем примерно в пяти метрах от берега. Машина находилась на глубине пяти метров. Водолазы вытащили из салона тела отца и ребенка.

Из затонувшего автомобиля произошла утечка топлива, поэтому пожарные и спасатели установили 15-метровые абсорбирующие боны.

В полиции возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Правоохранительные органы также попытаются выяснить, почему машина начала движение - возможно, в ней не был активизирован ручной тормоз.