Эстонские фехтовальщики успешно начали чемпионат Европы, им предстоит встреча с действующими чемпионами мира

1/16 финала

Мужская сборная Эстонии по фехтованию (в составе Стен Прийнитс, Руслан Эсков, Юри Сальм и Эрик Тобиас) начала чемпионат Европы с победы. Эстония, получившая в посеве 16-е место, встретилась с Азербайджаном (17-е место). Руслан Эсков во втором мини-матче заработал три очка, это преимущество получилось немного увеличить в последующих матчах.

В решающем мини-поединке Эсков вышел с преимуществом 40:30, но затем азербайджанец Руслан Гасанов начал отчаянные атаки и сумел выиграть поединок со счетом 11:3. Однако Эстония выиграла матч со счетом 43:41 и попала в число 16 лучших.