В пятницу в Кракове начался последний соревновательный день Европейских игр. Помимо остальных соревнований, пройдет и командный чемпионат Европы по фехтованию. В первом туре мужская сборная Эстонии по фехтованию обыграла команду Азербайджана со счетом 43:41. В 1/8 финала они встретятся с действующим чемпионом мира Францией.
Эстонские фехтовальщики успешно начали чемпионат Европы, им предстоит встреча с действующими чемпионами мира
1/16 финала
Мужская сборная Эстонии по фехтованию (в составе Стен Прийнитс, Руслан Эсков, Юри Сальм и Эрик Тобиас) начала чемпионат Европы с победы. Эстония, получившая в посеве 16-е место, встретилась с Азербайджаном (17-е место). Руслан Эсков во втором мини-матче заработал три очка, это преимущество получилось немного увеличить в последующих матчах.
В решающем мини-поединке Эсков вышел с преимуществом 40:30, но затем азербайджанец Руслан Гасанов начал отчаянные атаки и сумел выиграть поединок со счетом 11:3. Однако Эстония выиграла матч со счетом 43:41 и попала в число 16 лучших.
В 1/8 финала они встретятся с действующим чемпионом мира Францией, которая в первом туре была свободна. В общей сложности в соревнованиях по фехтованию принимает участие 24 команды.