Дело Эльмара Вахера: МВД не будет подавать апелляцию

«Ознакомившись вместе с юристами с решением административного суда и его доводами, мы не видим причины для дальнейшего обжалования», - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Он добавил, что дисциплинарное производство прекратили еще 2 мая в связи с окончанием срока службы Эльмара Вахера и дальнейший спор уже не имеет смысла.

Министр объяснил дальнейшие шаги, сказав, что решения требует ситуация, при которой гендиректора Департамента полиции и погранохраны невозможно отстранить от службы, не начав дисциплинарного производства, даже тогда, когда он признан подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу.

«Соглашусь с замечанием административного суда, что в ситуации, когда гендиректора Департамента полиции и погранохраны подозревают в совершении преступления, на практике сложно представить его исполняющим служебные обязанности. В то же время Закон о полиции и погранохране не предусматривает отстранения гендиректора от должности без инициирования дисциплинарного производства, хотя в случае других сотрудников полиции такая возможность имеется. На это узкое место уже указывал официальный надзор министерства, и МВД готовит необходимые поправки к закону», - объяснил Ляэнеметс.

Судебные издержки и деньги, которые не получил Эльмар Вахеро, будут выплачены после вступления решения суда в силу.