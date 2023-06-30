Два десятка спортсменов не вернулись домой после крупных соревнований. Полиция начала расследование

По данным немецкой криминальной полиции, пропавшие без вести спортсмены были из Алжира, Бурунди, Гвинеи, Камеруна, Ливана, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Пакистана, Бангладеш и Ливии.

«Мы на связи с полицией и Бюро по поиску пропавших без вести. Об этом оповестили и Федеральную полицию. Признаков какого-то несчастья нет», — заявила министр внутренних дел Берлина Ирис Шпрангер.

Подозревается, что сопровождающие спортсменов, участвовавших в Специальной Олимпиаде, получили взятки, чтобы позволить атлетам остаться в Германии, пишет Bild.