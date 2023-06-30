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Два десятка спортсменов не вернулись домой после крупных соревнований. Полиция начала расследование

rus.postimees.ee
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Специальная Олимпиада, Берлин 2023.
Специальная Олимпиада, Берлин 2023. Фото: IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

На Специальной Олимпиаде, которая проходила в Берлине, исчезли 20 спортсменов, они не вернулись домой. Местная полиция начала поиски и подозревает, что они планировали нелегально остаться в Европе.

По данным немецкой криминальной полиции, пропавшие без вести спортсмены были из Алжира, Бурунди, Гвинеи, Камеруна, Ливана, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Пакистана, Бангладеш и Ливии.

«Мы на связи с полицией и Бюро по поиску пропавших без вести. Об этом оповестили и Федеральную полицию. Признаков какого-то несчастья нет», — заявила министр внутренних дел Берлина Ирис Шпрангер.

Подозревается, что сопровождающие спортсменов, участвовавших в Специальной Олимпиаде, получили взятки, чтобы позволить атлетам остаться в Германии, пишет Bild.

В Специальной Олимпиаде, проходившей в Берлине с 16 по 25 июня, приняли участие 7000 спортсменов из 170 стран в 26 видах спорта. Эстонию представляли 38 спортсменов, всего было завоевано 37 медалей - 8 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых.

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