Два десятка спортсменов не вернулись домой после крупных соревнований. Полиция начала расследование

На Специальной Олимпиаде, которая проходила в Берлине, исчезли 20 спортсменов, они не вернулись домой. Местная полиция начала поиски и подозревает, что они планировали нелегально остаться в Европе.
По данным немецкой криминальной полиции, пропавшие без вести спортсмены были из Алжира, Бурунди, Гвинеи, Камеруна, Ливана, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Пакистана, Бангладеш и Ливии.
«Мы на связи с полицией и Бюро по поиску пропавших без вести. Об этом оповестили и Федеральную полицию. Признаков какого-то несчастья нет», — заявила министр внутренних дел Берлина Ирис Шпрангер.
Подозревается, что сопровождающие спортсменов, участвовавших в Специальной Олимпиаде, получили взятки, чтобы позволить атлетам остаться в Германии, пишет Bild.
В Специальной Олимпиаде, проходившей в Берлине с 16 по 25 июня, приняли участие 7000 спортсменов из 170 стран в 26 видах спорта. Эстонию представляли 38 спортсменов, всего было завоевано 37 медалей - 8 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых.