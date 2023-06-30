Жительница Эстонии обнаружила, что на нее оформили кредит без ее ведома

В полицию обратилась жительница волости Винни, муж и дочь которой получили повестку из Пярнуского уездного суда, в которой говорилось, что мать семейства якобы должна деньги кредитной компании.

Однако написавшая заявление в полицию утверждает, что не брала кредит в данной кредитной компании и его взяли без ее ведома. Ущерб от мошенничества составляет 7000 евро.