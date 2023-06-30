Жительница Эстонии обнаружила, что на нее оформили кредит без ее ведома

В полицию поступило очередное сообщение о мошенничестве, в результате которого на жертву был оформлен кредит.
В полицию обратилась жительница волости Винни, муж и дочь которой получили повестку из Пярнуского уездного суда, в которой говорилось, что мать семейства якобы должна деньги кредитной компании.
Однако написавшая заявление в полицию утверждает, что не брала кредит в данной кредитной компании и его взяли без ее ведома. Ущерб от мошенничества составляет 7000 евро.
Только в конце мая жительница Ляэне-Вирумаа потеряла крупную сумму, когда мошенник получил доступ к ее личным данным и оформил кредит на ее имя. Тогда нажива мошенников составила 5000 евро.